Nicolò Fagioli? Magari avrebbe illuminato il monotono centrocampo della Juve

(continua dopo la pubblicità)

Uno spiraglio di serenità per l’ex tronista, modella e gieffina Sophie Codegoni, dopo laturbolenta relazione con Alessandro Basciano e annessi problemi legali? Mah… sembrerebbe esserci, tra la giovane influencer e il centrocampista della Fiorentina, ex Cremonese e Juventus, Nicolò Fagioli, una bella frequentazione in corso.

I diretti interessati non hanno proferito parola in merito ma stando alle segnalazioni condivise dall’esperta di gossip Deianira Marzano il flirt in corso sarebbe cosa certa. E chissà, magari i due insieme potrebbero trovare una positiva serenità. Intanto, nelle scorse settimane, Il direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta, era intervenuto in collegamento con Radio Bruno, per dire la sua a proposito del nuovo acquisto della Fiorentina, Fagioli. Il centrocampista, nella stagione 2021/22, militò infatti anche nella squadra grigiorossa.“È un grande colpo, Nicolò ha grandissimo talento e lo dimostrerà con la maglia della Fiorentina. Ha una tecnica e una velocità di pensiero importante, ora deve confermarsi tra i top giocatori in Italia. Ha voglia di giocare e dimostrare. Essere un potenziale titolare alla Fiorentina vuol dire giocare ad alti livelli e recuperare quel percorso che stava facendo alla Juventus, alla Cremonese ci puntammo perché con certi giocatori hai pochi dubbi, ci ha fatto vivere un’annata stupenda”. Domenica Fagioli a Firenze, sfiderà la Juve, il suo recente passato. Ecco il suo pensiero: “Sarà una gara emozionante. Ho amici e compagni lì. Sarà una bella gara contro persone a cui voglio bene”. Già, ma la Vecchia Signora, non faceva meglio a tenerselo, il suo giovane e interessantissimo Nicolò?

Stefano Mauri