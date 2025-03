Franco Lucia, alla prima del suo libro di cucina, parla anche del figlio Fedez: “Fede ha un cuore grande”

(continua dopo la pubblicità)

Franco Lucia

, diventato un fenomeno per chi cerca ispirazione ai fornelli, si è raccontato in occasione dell’uscita del suo primo libro da chef, “Tutto in una pentola”. Il papà di Fedez ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi, dove ha raccontato alcuni retroscena nella sua vita personale, dalla paura per la salute del figlio Fedez, ai piatti preferiti dei nipotini Leone e Vittoria e il rapporto con Chiara Ferragni: “Cordiale. È la mamma di Leo e Vitto”.

Come hanno reagito lui e la moglie Annamaria, anni fa, alla scelta di Fedez di fare musica: “Mi sembrava una strada senza futuro. Io e sua mamma avevamo aperto un bar, pensavamo a lui, ‘almeno un mestiere ce l’ha’. Ma Fede dal bar al più ci passava per un’oretta, mandava al diavolo un cliente e via. Pensava solo alla musica, e aveva ragione lui. Sono stato un papà concerto, ma assente. A mio figlio ho sempre insegnato che nella vita si lavora sodo, sennò non vai da nessuna parte. E quando frequentava ragazzi un po’ così gli dicevo: ‘Piantala di fare il duro, tu sei diverso da loro’. Con questa storia del successo la gente non lo immagina, ma Fede ha un cuore grande”.

Stefano Mauri