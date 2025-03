Belén Rodriguez: bella, sensualmalinconica, irresistibile, da Wow col nuovo taglio e “intimissima”

(continua dopo la pubblicità)

Belén Rodríguez

, dopo un periodo complicato, ha deciso di rinnovare la sua immagine e dire addio ai suoi lunghi capelli per virare verso un sofisticato caschetto.

E col nuovo look è ancora più bella, sensuale, malinconica, ma di una sensualmalinconia che accende ed emoziona. E il suo cambio drastico (“Nuovo taglio, nuovo set: Intimissimi, sempre me stessa. E questa linea è davvero Wow!”) è anche un gesto che va oltre l’estetica e chiama una trasformazione interiore profonda. Pur dichiarandosi single, la showgirl non esclude la possibilità di innamorarsi di nuovo, ma con una consapevolezza diversa. Ecco nel merito, cosa ha detto in un’intervista rilasciata da poco: “Questa volta mi piacerebbe incontrare un uomo più serio, più grande, che non entri in competizione. Basta con i meccanismi tossici che non portano a niente di buono. Non condividerei più la mia vita con chi non ha la sensibilità emotiva, ed è incapace di comprendere che soffro anche io”.

Stefano Mauri