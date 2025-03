Andrea Berta da Orzinuovi, ex dirigente dell’Atletico Madrid, sarà il nuovo direttore sportivo dell’Arsenal

(continua dopo la pubblicità)

L’Arsenal ha scelto il suo nuovo direttore sportivo e sarà Andrea Berta da Orzinuovi, colui il quale, era pure nelle nomination, per diventare il nuovo direttore sportivo del Milan. Ma alla fine, il bravissimo calciofilo italiano, ex diesse dell’Atletico Madrid, dove ha collaborato strettamente con l’allenatore Diego Simeone, ottenendo notevoli successi su più fronti, volerà in Premier League. Berta, ha fatto il suo ingresso nel mondo del grande calcio dopo un decennio nel settore bancario, e dopo anni ruggenti, da dirigente, nel calcio dilettantistico lombardo. Berta arriva in un momento cruciale per l’Arsenal, dovrà rinforzare nei punti giusti, il team allenato da Mikel Arteta.

A questo punto però sorge spontaneo il seguente quesito: se Andrea Berta andrà in Inghilterra, chi diventrerà l’uomo mercato del Milan? Mah, probabilmente uno tra Igli Tare, Toni D’Amico, Fabio Paratici, Markus Krosche o Thiago Scuro. E i sussurri, insistenti, secondo i quali, Fabio Paratici sarà l’uomo mercato del Milan, con Max Allegri in panchina? Mah, qualcosa non torna, i due, nel loro recente passato bianconero, a quanto pare erano entrati in disaccordo si questioni tecniche e tattiche.

Stefano Mauri