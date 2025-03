Belen Rodriguez, bella che balla da sola e… fragile, al punto da fermarsi un attimo, per sopravvivere

(continua dopo la pubblicità)

Belén Rodriguez

, dopo un lungo periodo di lontananza dalla tv, è tornata. E intervistata da Repubblica è tornata a parlare della depressione affrontata nel 2023: “Sono sparita rischiando anche di perdere un po’ di popolarità. Mi sono presa la responsabilità di fermarmi. Era vitale, dovevo sopravvivere. C’è chi non può, e a volte è meglio. Il fatto di non poterti fermare ti impone di mettere la testa da un’altra parte. Quando stai male pensi solo a quello. Ho ripreso il lavoro per non lasciare lo spirito in quel buco nero. Ringrazio chi mi ha dato la possibilità di tornare e sono grata per la comprensione, in qualche momento non ero la Belén di sempre.

Da piccolina il gossip lo vivi con più leggerezza. Da grande diventa come un hater nella tua vita. Raccontano idiozie o verità che non vorresti fossero messe in piazza. Oggi sono molto più riservata. Durante l’anno in cui sono stata male, sono rimasta in silenzio. Ma la gente non se n’è accorta, continuavo ad apparire sui giornali”. Così parlò Belen Rodriguez: bella che balla da sola, fragile, sensuale, malinconica e fragile.

Stefano Mauri