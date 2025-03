Andrea Agnelli rivuole la Juve? Il tifoso Flavio Briatore tuona: “Ripartire da Max Allegri”

(continua dopo la pubblicità)

Su Instagram è toccato a Flavio Briatore commentare con toni molto duri l’attuale management bianconero e in particolare la decisione di mandare via Max Allegri al termine della scorsa stagione: “La Juventus mi sembra che sia un livello mai visto. Avevamo una squadra con Allegri che era finita terza in campionato aveva vinto la Coppa Italia. Però, quando vinci, secondo questa dirigenza, manda via Allegri, ma hanno mandato via Allegri e hanno mandato via tre giocatori internazionali. Szczęsny il portiere adesso è al Barcellona. Noi invece abbiamo Di Gregorio. Quelle robe lì, sono cose che non capisci come succedono nel calcio”.



Nel mirino dell’ex team principal della Benetton di Michael Schumacher ci sono anche Giuntoli e Thiago Motta:



“Poi siamo andati a Napoli a pescare Giuntoli e ci ritroviamo con giocatori strapagati, salari altissimi e i buoni giovani li abbiamo venduti tutti. Motta? Abbiamo visto il Bologna va avanti da solo anche senza di lui. Non andiamo da nessuna parte con questo gruppo qui. Per forza che i tifosi sono arrabbiati. Non c’è una strategia, non c’è un padrone”.

L’unica strada per ripartire secondo Briatore è il ritorno al passato: “Allegri era un padrone nel senso che era uno che teneva la squadra nei momenti anche difficili, passato questo non abbiamo avuto più nessuno. Bisogna ricostruire con Allegri. Io sono amico di Max, ma non è che non ho mai fatto una critica a Max, solo oche rispetto a questo Max è un fuoriclasse, è un leone”.



Ricordate? Il 29 novembre del 2022 Andrea Agnelli ha lasciato la Juve, dopo il caso plusvalenze, ma starebbe progettando un ritorno clamoroso. Sono le affermazioni di Enrico Testa, ex caporedattore di Raisport e oggi collaboratore de “la Stampa”. Attraverso i suoi social Testa ha affermato che l’ex presidente della Vecchia Signora sarebbe interessato a rilevare il club in maniera personale, svincolandosi da Exor controllata dal cugino John Elkann, con il sostegno di un fondo di investimento )Red Bull?) e con l’idea di affidare la panchina all’ex trainer del Liverpool Jurgen Klopp. La trattativa starebbe andando avanti da un paio di mesi. La notizia ha scatenato i tifosi, delusi e affranti dopo una batosta dopo l’altra in stagione – ultima l’umiliante sconfitta in casa per 4-0 contro l’Atalanta – e la prospettiva della prossima che potrebbe essere senza Champions

Stefano Mauri