Sarah Toscano è una grande, giovane artista, non è gossip. E “Amarcord” è una delle canzoni più belle di Sanremo 2025

Dalla vittoria di Amici al debutto sul palco di Sanremo, passando per la sua passione per il tennis, che per anni ha vissuto parallelamente alla musica. Sarah Toscano, rivelazione dell’ultimo Festival con il brano Amarcord, ha raccontato a Tuttosport, ripresa da Mow Mag, il legame con lo sport, in particolare per il tennis, che l’ha accompagnata fin da bambina e che ancora oggi cerca di coltivare, tra un impegno e l’altro.

Eh già , Sarah Toscano, a modo suo, con la sua bravura, con la sua malincomagia, ha acceso l’Ariston cantando un pezzo non facile alla grandissima. E’ un sbagliato quindi ignorare la sua bravura e la sua arte, ricordandolo solo per un flirt, mai esistito e smentito da lei stessa tra l’altro, con Fedez o per quel “Ti amo”: innocente, spontaneo, gridato per la sua attrazione per il tennis, al tennista Matteo Berrettini. Sarah non è solo gossip, innanzitutto è una ragazza bella, giovanissima, vitale, spontanea e brava.

Stefano Mauri