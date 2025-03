Sandro Tonali è il centrocampista ideale per la Juventus del futuro. Cristiano Giuntoli ci pensa

(continua dopo la pubblicità)

Marianna Mecacci,

procuratrice di Sandro Tonali, ha parlato in esclusiva a “Di Tutto Pod”, podcast di Sportitalia. Questa, una parte delle sue interessanti dichiarazioni: “Tornerà in Italia. Quando? Difficile dirlo. E’ un patrimonio calcistico italiano, è bello veder crescere un uomo attraverso le difficoltà. L’ho iniziato a seguire a Brescia, quell’operazione che lo ha portato in Inghilterra è stata straordinaria, mi rendo conto abbia destato malumori”. Ebbene, sussurri di calciomercato, indicano, proprio nel centrocampista ex Milan, un obiettivo della Juventus, col Deus Ex machina juventino Cristiano Giuntoli, pronto a tentare lo scambio, col Newcastle, Douglas Luiz per Tonali.

Secondo Tuttosport inoltre, la Vecchia Signora, avrebbe già bloccato lo slovacco David Hancko del Feyenord, per un affare da circa 22 milioni e un contratto quadriennale per il calciatore da 2.5 milioni più bonus, con l’atleta che verrà tesserato ad inizio giugno e sarà disponibile per il Mondiale per Club che si svolgerà negli Usa. Insomma, la Juventus pensa, giustamente, al presente e al prossimo match con l’Atalanta a Torino in campionato, ma giustamente guarda anche al calciomercato.

Stefano Mauri