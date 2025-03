Belen Rodriguez? Bella e malinconica è tornata, col vedo, non vedo, a mostar la “farfallina”. E ha fatto bene

(continua dopo la pubblicità)

Bella, bellissima, sensuale, fatale e … malinconica (almeno così appare, nella sua incredibile bellezza), Belen Rodriguez, via social ha postato una fotografia che la riprende con i jeans sbottonati, in un vedo, non vedo, che celebra la mistica “Farfallina”: il tatuaggio inguinale, mostrato, mentre scendeva le scale, un un suo indimenticabile Festival di Sanremo.

E i fan, beh sono impazziti. Nel giro di poche ore il post ha raccolto più di 1.300 commenti. Non mancano i messaggi positivi ma, com’era prevedibile, la foto ha scatenato l’indignazione di moltissimi utenti. Ah … non è certo una novità, per la showgirl argentina, finire in mezzo alle polemiche per qualsiasi cosa pubblichi su Instagram. Già, Belen riceve sempre moltissimi commenti.

Solo pochi mesi fa aveva stupito i suoi follower con un seducente scatto in topless, provocando reazioni. Fa comunque bene, la presentatrice a mostrarsi come le pare: la bellezza colpisce sempre (e fa molta invidia). Intanto, Rebeya, il brand, la linea beauty firmata Belen, che celebra la fierezza e la sensualità femminile, in esclusiva, è sbarcato nelle profumerie Pinalli.

Stefano Mauri