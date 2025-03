Fedez balla ancora. E “Battito”, pezzo che va forte, è Disco d’Oro

(continua dopo la pubblicità)

Torna a infiammarsi il gossip su Fedez e Taylor Mega? Mah, forse non si è mai spento, ed è anche giusto così, visto che i due, ci giocano. E dato che sono in buoni rapporti, beh, fanno bene a giocare. Intanto, sono stati avvistati insieme in una discoteca di Milano, lo scorso weekend, scatenando voci e sussurri, su un possibile riavvicinamento. Ammesso e non concesso siano mai stati vicini, o si siano allontanati o meno. Le immagini parlano di Fedez (conosce il mondo social e sa come fare comunicazione, musica e narrazione) e Taylor Mega, insieme in un locale milanese, sorridenti e intenti a ballare.

A rendere pubbliche le foto è stato il giornalista, re del gossip e non solo, Gabriele Parpiglia, che attraverso le sue storie Instagram ha mostrato i due in atteggiamenti complici. Nessun bacio, nessuna effusione evidente, ma la vicinanza tra i due non è passata inosservata. Ah … tra le certificazioni FIMI c’è un altro “pezzo” di Sanremo, ossia il brano “Battito” di Fedez, che ha conquistato il Disco d’Oro. Chapeau!

Stefano Mauri