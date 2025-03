In Apnea, aspettando nuove canzoni, Emma Marrone, si rilassa, lavora e si diverte, un po’ come San Francesco

(continua dopo la pubblicità)

Settimana scorsa, Emma Marrone era a Milano per la Settimana della Moda e, via social ha postato foto dei suoi giorni milanesi. Ebbene, tra le tante fotografie postate, una la fa intravedere, in una sala di registrazione. Sta forse lavorando a nuove canzoni la Femme Fatale della musica italiana? Via Instagram poi, Emma, divertente e divertita, ha pubblicato un video, divertentissimo che la vede, incuriosita e presa, ad attirare a se dei passerotti, seduta all’aperto su un tavolino di un bar, dando loro dei bocconcini di cibo. Il tutto, accompagnato dalla seguente frase: “Lasciate che gli uccelli vengano a me. Meglio di San Francesco, basta il pane”.

Insomma, se non ci fosse, Emma, bisognerebbe inventarla. Dulcis in fundo, come tra le altre cose abbiamo già scritto… dalle immagini condivise nelle storie social nei giorni corsi, si è notato, il nome “JVLI” impresso in maiuscolo, nel nuovo tatuaggio, sull’ inguine dell’artista salentina. Jvli è il producer che ha prodotto Apnea, il brano con cui Emma Marrone è stata in gara a Sanremo 2024 e che oggi, ancora balliamo e cantiamo alla grande.

Stefano Mauri