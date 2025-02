Thiago Motta resta, per ora. Ma la Juve valuta, per il futuro, Gianpiero Gasperini, Conte, Tudor e De Zerbi

(continua dopo la pubblicità)

Parola a Cristiano Giuntoli. Dopo la cocente delusione della Coppa Italia, con l’eliminazione della Juve ai calci di rigore per mano dell’Empoli, il Managing Director Football bianconero ha deciso di intervenire con un’intervista rilasciata a Sky Sport. Nel day after della competizione tricolore, il dirigente ha dunque voluto fare il punto sul momento che si sta vivendo in casa Juve: “ “Siamo in linea con quanto detto dal mister, ieri prestazione inaccettabile: ne è convinta la squadra, l’allenatore e anche noi. Stamattina a mente fredda ci siamo trovati con Maurizio (Scanavino), col presidente Ferrero e col mister: abbiamo parlato alla squadra,siamo tutti convinti e loro per primi di dover fare di più e centrare l’obiettivo della Champions League nelle prossime 12 partite”. Sulla posizione di Motta: “Noi siamo convinti che il progetto iniziato quest’estate sia importante, che stia creando valore visto che giocano tanti ragazzi giovani: siamo convinti che in futuro ci possa dare grandi soddisfazioni, quindi Motta non è in discussione“. Sull’eliminazione dalla Coppa Italia invece: “Ieri gara quasi inspiegabile: venivamo da 4 vittorie consecutive in campionato, non pensavamo di fare questa prestazione. Siamo dispiaciuti e anche un po’ arrabbiati”.

Quindi, apparentemente, la posizione di mister Thiago Motta (i calciatori sono tutti con lui?) è salda. Ma è davvero così? rumors insistenti, nonostante le rassicurazioni di Giuntoli, riportano sussurri riservati, dal management bianconero verso Gianpiero Gasperini, Antonio Conte (un anno fa la Juventus era il suo sogno), Igor Tudor, Roberto Mancini e Roberto De Zerbi. Ma c’è di più, i vertici societari, starebbero valutando l’opportunità di affiancare a Giuntoli, l’attuale amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, col ruolo di direttore generale, promuovendo magari, Giorgio Chiellini vicepresidente.

Stefano Mauri