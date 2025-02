La squadra è ancora con mister Thiago Motta? Voci (messe in giro da chi?) dicono che la Juve è divisa

(continua dopo la pubblicità)

Continuano gli strascichi post eliminazione dalla Coppa Italia per la Juventus. Dopo le parole di Thiago Motta: “Dobbiamo capire che dobbiamo meritarci tutti i giorni di stare qui dentro e di non pretendere delle cose senza dare”, tecnico bianconero, rivolte allo spogliatoio, con l’allenatore che ha parlato di qualche calciatore che pretende senza dare, il Corriere della Sera ha fatto una ricostruzione dell’umore del gruppo, riportando alcune parole che un giocatore, riportato in forma anonima, avrebbe confidato a un amico: “Non sopporto Thiago Motta, e non sono l’unico. Non sai mai cosa aspettarti, da titolare a 90 minuti in panchina”. E questi sono solo alcuni, dei sussurri, provenienti da Torino, secondo i quali, una parte dei calciatori juventini, beh, non sarebbe in buoni rapporti col trainer Motta. Ora, al netto delle voci, ferma restando la conferma, del trainer bianconero, arrivata, almeno per ora, dal Deus Ex Machina juventino Cristiano Giuntoli, a che punto è la notte in casa Juve? E chi ha messo in giro le voci dei possibili dissidi (ammesso e non concesso tali sussurri siano reali) nello spogliatoio?

Stefano Mauri