Matteo Salvini spiega la sua recente passione musicale: “Mica male la canzone e neppure Clara”

Il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, interpellato dalla pagina satirica The Journalai, ripreso da vari media, compreso Open, quindi ha rotto il silenzio sui “like notturni”, lasciati sui social alla cantante Clara. “Io non la seguo neanche – spiega il leader della Lega. Quando è uscita la notizia sono andato a vedere. Però, a me, come a voi, escono le carrellate su Instagram di gente che non seguite.

Ci sta che se vedi una bella canzone, se vedi qualcosa che ti interessa, metti like”, afferma. “Di notte perché di giorno lavora?”, chiede l’intervistatore. “Di giorno ho altro da fare – replica il ministro -, però se alle 11 di sera uno sul divano si guarda Instagram, non penso che tolga niente a nessuno. Mica male la canzone, e neppure Clara, quindi le faccio i migliori auguri”, conclude Salvini.

Ricordate? Era stata la stessa Clara a rivelare al Corriere della Sera, durante un’intervista video a bordo di un’auto a Sanremo, “l’abitudine social” del leader della Lega. Alla battuta del giornalista: “Cerchiamo di non beccare qualche multa perché magari c’è Matteo Salvini nascosto che ci riprende”, la cantante aveva risposto: “Mi mette i like di notte Salvini”. Già ma poi, se al leader della Lega garba Clara, che c’’ò di male, no?

Stefano Mauri