Ecco, “7 giorni con Fedez: la verità dietro al suo Sanremo”, di Alessandro Della Giusta

Si intitola “7 giorni con Fedez: la verità dietro al suo Sanremo”, il video pubblicato da Alessandro Della Giusta su YouTube lo scorso 24 febbraio. Alessandro – conosciuto su YouTube con il nome @aledellagiusta – ha 1,28 milioni di iscritti sul proprio canale. 26 anni, friulano, ha seguito “spalla a spalla” il rapper milanese in occasione della 75esima edizione del Festival di Sanremo (in cui Fedez ha partecipato con il brano “Battito”, classificandosi quarto). Tutto inizia dalle prove generali: “Arrivo sotto casa sua, ma c’è qualcosa che non quadra. L’umore non è dei migliori ma so che è fatto così quindi per ora non ci do peso”, dice Alessandro riprendendo tutto. “Mi stupisce come il suo umore sia labile. Poi finalmente arriviamo all’Ariston, ci danno i pass e iniziamo a conoscere gli spazi che da lì a pochi giorni saranno indelebili”.



L’ansia prima di salire sul palco (“Passo più o meno metà del tempo al ce**o”, dice Fedez), la parentesi Ferragni-Tapiro d’Oro (“Scusa… ma vieni da me (a parlarne, ndr)”, commenta Fedez (guardando il servizio di Striscia la Notizia), le prove con Marco Masini sulle note di “Bella Stronza”, la verità sulle lenti a contatto nere (il cantante avverte Carlo Conti: “Farò l’esibizione con le lenti a contatto sugli occhi, che saranno tutti neri. Quindi se arrivo e fai una battuta sugli occhi… (evita di farla, ndr)”.



A un certo punto Federico Leonardo Lucia – questo il vero nome di Fedez scrivono quelli de Il Fatto Quotidiano On Line – ha pensato di ritirarsi e manda un audio al “suo videomaker”: “Guarda Ale che molto probabilmente non andremo più a Sanremo perché non sono nelle condizioni. Non sono in grado di poter affrontare una cosa del genere. Sono abbastanza a pezzi”. Quindi si parla delle rivelazioni di Corona su Fedez, Achille Lauro e Ferragni.

Dopo il nuovo video di Corona, Fedez afferma di essere molto stressato: “La pressione psicologica è veramente difficile da spiegare; le cose diventano sempre più grandi, anche se sei abituato a essere mediatico. L’unica persona che potrebbe capirmi è Chiara, lei può comprendere”. Poi si torna a parlare di Corona. Il rapper – un giorno prima dell’inizio del Festival – parla con lui in videochiamata e spiega: “Gli ho detto di mettersi una mano sulla coscienza e di pensare ai miei figli”. Si passa (finalmente) a parlare della kermesse musicale: le prove e la felicità di come sono andate e del riscontro della stampa: “Mi piace come sono riuscito a rilassarmi, ho fatto meditazione”.

Eh già, Fedez ha avuto un grande riscatto sul palco della 75esima edizione del Festival di Sanremo con la sua “Battiti”, una canzone che lasciato il segno così come l’esibizione del rapper di Rozzano al Teatro Ariston.

Stefano Mauri