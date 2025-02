Ma Emma Marrone (quando nuove canzoni?) sarà libera o no, di cenare con chi vuole, senza per questo fidanzarsi?

(continua dopo la pubblicità)

Belli, talentuosi, di successo e liberi, Emma Marrone e Stefano De Martino sono due artisti molto amati che, in passato, non hanno condiviso solo l’avventura ad Amici ma anche una storia d’amore che ha fatto sognare tutti per diverso tempo, come ha ricordato la redazione On Line di Libero.

Dopo la fine della loro relazione i due sono comunque rimasti in ottimi rapporti, sottolineando spesso il profondo affetto che li ha accompagnati anche con il passare degli anni. E bastata poi la presenza di Emma Marrone a teatro, per uno spettacolo di De Martino, con seguente cena, di gruppo (i due non erano soli) per fa sussurrare qualcuno di un ipotetico ritorno di fiamma tra i due. Emma (quando nuove canzoni?) sarà pure libera di cenare, con chi vuole, magari senza per forza poi fidanzarsi o averci una storia, no? E comunque, Stefano e la Femme Fatale della musica italiana, beh sono liberi di cenare come e quando vogliono.

Stefano Mauri