La Juve viene travolta dal Psv. E mister Thiago Motta cosa dice?: “Rifarei tutto”

ha segnato contro la Juventus al 53′ nel ritorno dei play-off di Champions League, pareggiando momentaneamente i conti con la gara d’andata. L’ex Inter si è reso protagonista di un gran gol dopo uno stop e un destro al volo su un lancio di Lang. Subito dopo lo svantaggio Thiago Motta ha mandato a scaldare Kenan Yildiz, rivolgendogli anche una frase abbastanza forte. Secondo quanto riportato dagli inviati di Prime Video infatti, il calciatore si è alzato per andare a fare riscaldamento con uno scaldacollo e l’allenatore bianconero gli ha detto: “Quello te lo devi togliere, cosa fai, non si deve sentire il freddo”. Poi in sala stampa ecco la disamina del trainer: “Locatelli ha detto che l’abbiamo buttata via? No, non sono d’accordo. Ci abbiamo provato fino all’ultimo, ma non siamo stati in grado di riprenderla e alla fine loro hanno meritato il passaggio. Non è vero che il Psv abbia voluto la qualificazione più di noi, ma dopo il nostro pari hanno spinto con più forza e sono stati superiori. Poi però ha creato anche la Juve, è stata una partita molto aperta. Abbiamo fatto fatica. Locatelli ha detto che l’abbiamo buttata via noi? Non è vero, ci abbiamo provato ma non siamo stati in grado di essere più bravi di loro. Il Psv ha meritato il passaggio del turno. Rifarei tutto, ne sono convinto. I cambi sono stati forzati: Koop aveva la febbre fino a ieri, anche Cambiaso e Veiga ho dovuto toglierli. Domani ripartiremo, domenica c’è una partita importantissima a Cagliari su un campo difficile. Oggi serve digerire una sconfitta che fa molto male ma è parte del lavoro”. Intanto, fuori dalla lotta dello scudetto da ottobre, la Vecchia Signora è fuori pure dalla Champions League.



