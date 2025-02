Fedez, alla grande con Battito, rimette il palco al centro dell’Unipol Forum di Assago

(continua dopo la pubblicità)

Fedez, reduce da un Festival di Sanremo 2025 da protagonista e da quarto posto con Battito, forte dei risultati sanremesi è pronto a tornare a esibirsi dal vivo con un appuntamento molto speciale. Il 19 settembre infatti, il rapper tornerà a esibirsi, a distanza di anni, all’Unipol Forum di Assago, celebrando i dieci anni dal suo primo concerto in quello stesso palazzetto.

L’evento, oltre a segnare un anniversario particolare nella sua carriera, rappresenta un’occasione per ripercorrere i momenti più importanti del percorso musicale di Fedez, che dopo gli ultimi mesi turbolenti sul piano della vita privata, è deciso a far parlare di sé per la musica e l’arte che riesce (ancora) a regalare come, giustamente hanno scritto su Vanity Fair. “È dal lontano 2019 che non faccio un mio concerto. Ho vissuto la musica, l’ho scritta, l’ho respirata, ma lontano dal palco. Non avevo programmato di tornarci presto. Poi, qualcosa ha cambiato il passo. Non è stata una decisione, è stato un richiamo”, ha detto Fedez, che aggiunge che “esattamente 10 anni fa salivo sul palco del Forum per il PopHoolista Tour, un concerto con il palco al centro, perché intorno c’eravate voi. Ho deciso di tornare così, come tutto è iniziato: un palco al centro, perché intorno ci siate ancora voi. È arrivato il momento di rincontrarci È arrivato il momento di tornare a casa. Forum. Dieci anni. Un palco al centro”.

Stefano Mauri