Francisco Conceiçao finalmente fa vincere alla Juve uno scontro diretto. Inter battuta

La Juventus conferma il suo ottimo stato di forma, l’Inter la sua allergia stagionale ai big match. Il derby d’Italia numero 253 della storia in partite ufficiali finisce 1-0 in favore dei bianconeri, grazie alla rete di Francisco Conceiçao nel secondo tempo. Per la prima volta in questo campionato di Serie A, i bianconeri di Thiago Motta tre partite di fila – quattro allargando l’analisi al 2-1 col PSV – e ritrovano la zona Champions in classifica. Dove, viceversa, la squadra di Simone Inzaghi non approfitta del terzo pareggio consecutivo del Napoli: alla fine di questa giornata, Conte guadagna un punto sul secondo posto. Una serata lontana dal 4-4 del Meazza, ma molto divertente per gli spettatori di casa. Meno per l’Inter, che nelle ultime tre trasferte ha rimediato appena un punto.

Intanto, Tether, società che opera nel mercato delle criptovalute, ha annunciato di aver acquisito una quota di minoranza della Juventus. Un’operazione che viene definita nel comunicato una “pietra miliare” nel piano d’espansione dell’azienda. “In linea con il nostro investimento strategico nella Juve, Tether sarà un pioniere nel fondere le nuove tecnologie, come gli asset digitali, l’AI e le biotecnologie, con la consolidata industria dello sport per guidare il cambiamento a livello globale. Esploreremo le possibilità di collaborazioni innovative e il potenziale per rivoluzionare il panorama sportivo globale”, ha dichiarato Paolo Ardoino, ceo di Tether, che ha annunciato di aver riportato oltre 13 miliardi di dollari di profitti nel 2024.

Stefano Mauri