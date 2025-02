Elodie tutta per Giorgia: “A Sanremo non è stata sostenuta come avrebbe meritato”

E’ una Elodie fumantina, come ha ben sottolineato la versione On Line di Vanity Fair, che non nasconde un certo fastidio, quella che si presenta sul palco di Domenica In alla corte di Mara Venier nel dopo Sanremo. Dopo aver conquistato un dodicesimo posto con la sua Dimenticarsi alle 7, Elodie è stata protagonista di qualche gossip, che la voleva particolarmente arrabbiata ieri sera dopo la sua esibizione sul palco dell’Ariston, forse – così si vociferava nei corridoi – per un vestito strappato.

E così – parlando di polemiche – la introduce zia Mara, anche se non è lei a farla arrabbiare. Ci pensano i giornalisti, rei – secondo lei – di non aver dato il giusto supporto alla collega Giorgia, mancando di rispetto a lei e al suo bellissimo percorso artistico nella musica italiana. “Ci sono rimasta veramente male per Giorgia. Credo che sia stato irrispettoso per lei, per il suo talento, per la sua carriera e per il brano che aveva, e mi fa veramente incazzare”.

Stefano Mauri