Fedez? Oltre al gossip, il suo Sanremo è un “Battito” che vibra di musica

Fedez

ha presentato, o meglio, cantato la sua ‘Battito‘ al Festival di Sanremo 2025. Il rapper, sicuramente il Big più chiacchierato e atteso di quest’anno, ha fatto la sua prima esibizione e con grande sorpresa, riporta il potale web Open, il brano è stato commentato positivamente sui social.

Ma a dare nell’occhio è stata l’emozione di Fedez, che non è passata inosservata. Fedez Mani sudate, tremolio e tanta emozione, il rapper ha dimostrato di tenere tanto tanto alla sua ‘Battito’, il brano con cui è in gara al Festival di Sanremo 2025. “Mi piace molto il mio brano. Mi ci ritrovo perché racconta un parte di me molto personale”, ha spiegato il rapper. “Cadiamo per imparare a rialzarci. Cadiamo perché la vita non smetterà di riproporci la stessa lezione, finché non la faremo nostra. Una spirale ciclica che vuole solo essere ascoltata. ‘Battito’ è un richiamo a chi non vuole più fuggire. Non è più tempo di scappare, è tempo di cadere”, ha spiegato l’artista che con il brano cerca di riprendere in mano la sua vita. Fedez ha parlato anche del diverso mood rispetto alla sua ultima partecipazione a Sanremo: “Il divorzio e i problemi di salute mi hanno temprato. Rispetto alla mia prima partecipazione nel 2021, riesco a gestire la pressione un po’ meglio. Alle prove ho constatato che era tutto diverso, ma solo perché ero diverso io”.

Stefano Mauri