Fedez è concentrato sul suo Sanremo da “Battiti”: “Provo a trarre il meglio dalle cose negative”

Sarà il Sanremo musicale di Fedez ? “Battiti e’ un bel pezzo e può stupire. Intanto, ospite del podcast “Pezzi”, Fedez ha parlato delle polemiche che lo hanno circondato ed è stato molto sincero quando gli è stato chiesto: “Hai mai pensato di rinunciare e non partecipare a Sanremo?”. “Non ho mai detto a nessuno di voler abbandonare il Festival – ha risposto il rapper –, ma ci sono stati momenti di difficoltà piuttosto intensi. In un’altra fase della mia vita, probabilmente mi sarei rinchiuso in casa, cadendo in un abisso di autodistruzione, ma poi ho deciso di guardare alle cose negative cercando di trarne il meglio. Ho provato l’esibizione con delle lenti per creare il pathos, poi avendo dimenticato il porta lenti non ho potuto toglierle. Le polemiche. Non mi possono disturbare nel momento che vengono da me. Pago un errore gravissimo. La cosa che mi dispiace di più è che questa cosa possa aver ferito e danneggiato altre persone oltre a me. E quindi non posso lamentarmi di una mia ca**ata, anzi più che ca**ata di un mio errore gravissimo”. Così parlò Fedez, ora Federico pensa a cantare e stupiscici come puoi fare.

Stefano Mauri