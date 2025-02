Chiara Ferragni dona 200mila euro. Fedez (sul pezzo per Sanremo 2025) e il taglio fatale che lo frenò con Belen ?

L’aveva promesso, era parte dell’accordo. Quell’accordo siglato con Codacons, Associazione utenti servizi radiotelevisivi e, indirettamente, con i consumatori per ‘espiare’ la colpa del famoso ‘errore di comunicazione’. Chiara Ferragni ha versato 200mila euro destinati al ‘Progetto Ruth’ di Caritas Italia, a sostegno delle donne vittime di violenza. Questo dopo che la procura di Milano ha deciso che l’influencer andrà a processo il prossimo settembre per le vicende legate al pandoro Pink Christmas Balocco e alle uova di Pasqua Dolci Preziosi.

Intanto, Fabrizio Corona è tornato con un nuovo episodio di Falsissimo dove ha riparlato di Chiara Ferragni e dei suoi presunti tradimenti. Per Corona l’imprenditrice digitale avrebbe tradito Federico varie volte durante il matrimonio. Ma sarà davvero così? Corona poi ha raccontato di quella volta, nella sera di Natale del 2015: “Dopo tre anni di galera sono seduto a casa mia agli arresti domiciliari e sento suonare il citofono. Arriva con una Ferrari Federico Lucia con un suo amico e una bottiglia di Dom Perignon e mi dice che lui era il Dio in Terra e che si sarebbe fidanzato con Belen Rodriguez”. Riesce in effetti ad “agganciarla”, secondo la ricostruzione, tramite amici comuni. Finché una sera ha l’occasione d’oro: lei ha accettato di uscirci.

Ma quella sera Fedez (concentrato su Sanremo 2025), racconta oggi Belen, era nervoso. Così tanto che nel prepararsi prima della serata, mentre si fa la barba, si taglia il volto. Sanguina copiosamente, la ferita non si rimargina. Così si precipita in farmacia per farsi medicare. Risultato, ricorda la showgirl: “arriva con 40 minuti di ritardo come le femminucce”… Parola fine alla loro storia, ammesso che avrebbe mai avuto qualche chance. Non è chiaro a quando risalga esattamente la vicenda riferita da Rodriguez per il tramite di Corona. Fatto sta che i due si rivedono a tu per tu diversi anni dopo, in tutt’altro contesto: lui l’ha invitata a una puntata del suo podcast Muschio Selvaggio. Nella chiacchierata – siamo ad aprile 2022 – Fedez racconta senza filtri: “Ci ho provato con te, poi ho preso lo schiaffo”.

Stefano Mauri