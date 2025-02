Emma Marrone siamo ancora tutti in “Apnea” a un anno dall’uscita dello splendido successone

Emma Marrone

è stata a teatro, al Brancaccio a Roma, per assistere allo spettacolo di Stefano De Martino, suo ex col quale è oggi in buoni rapporti. Questo il commento, via social, della Femme Fatale della musica italiana: “Un giocatore lo vedi dal coraggio, bravo Step”, ha scritto la cantante salentina, aggiungendo un cuoricino e taggando De Martino. Il riferimento è alla canzone di De Gregori: “Ma Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore. Non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore.

Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall’altruismo e dalla fantasia”. Già, nonostante siano passati oltre 10 anni dalla fine del loro amore, i due hanno mantenuto un rapporto di affetto e stima professionale. Ricordate? Furono una coppia per tre anni, all’epoca entrambi erano all’inizio delle rispettive carriere. A farli incontrare il talent Amici di Maria De Filippi, dove lui partecipò come ballerino e lei come cantante. Un anno fa intanto, Emma Marrone al Festival di Sanremo, alla grandissima, cantava per la prima volta il poi subito diventato, successone, “Apnea”, brano che va ancora fortissimo.

Stefano Mauri