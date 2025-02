Veronica Ferraro e Davide Simonetta diventeranno genitori

“Ci sono momenti dentro a ogni vita che non si possono raccontare. Non c’è una parola giusta per la speranza, per i silenzi dopo ogni test negativo e per le attese. Dentro ad ogni coppia c’è un oceano senza fine di gioie immense di futuro e di sconfitte. Queste immagini sono solo un momento della gioia che abbiamo provato negli ultimi 4 mesi perchè le cose più grandi le abbiamo vissute e basta. Ti aspettiamo. Ti abbiamo sempre aspettato” . Così ha scritto Veronica Ferraro, al sesto mese di gravidanza, dopo la fecondazione in vitro, via social. E per Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco, autore e compositore musicale, ma soprattutto marito di Veronica, si appresta a vivere un Sanremo speciale, con cinque brani in gara, da futuro papà. Imprenditrice digitale, influencer e migliore amica di Chiara Ferragni – già complimentatasi via social con l’amica – la Ferraro e il marito, autore di tantissime canzoni italiane, tra le quali anche diverse appunto in gara al prossimo Festival di Sanremo, si sono sposati lo scorso settembre e nei mesi precedenti avevano condivisosui social network la notizia di aver iniziato un percorso di stimolazione ovarica e che dopo le nozze avrebbero proceduto con la Fivet, ovvero la fecondazione in vitro. Ebbene a distanza di tempo diventeranno genitori.

Stefano Mauri