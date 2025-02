La Juventus di Thiago Motta sfida l’ambizioso Como in campionato e sul mercato

“Sarà una partita importante e complicata. Hanno messo in difficoltà squadre come Atalanta, Milan e Roma. Non ho mai visto il Como difendersi, perciò bisognerà avere la massima concentrazione e determinazione. Sono contento e orgoglioso di chi c’era prima e di chi è arrivato. Non è così semplice come vuoi metterla, Siamo una squadra e la cosa più importante è il collettivo, che deve avere un equilibrio. Sono due giocatori di altissimo livello, a prescindere dal ruolo. Quando arriverà il momento di farli giocare insieme, lo faranno. Magari ci saranno anche partite in cui giocheranno insieme o altre in cui non partirà titolare nessuno dei due”.

Così ha parlato mister Thiago Motta, trainer bianconero, alla vigilia di Como – Juventus, il prossimo match di campionato, dall’esito non scontato. Chi invece sembra avere un destino già scritto è David Hancko. Il centrale slovacco andrà via dal Feyenoord e intende mantenere la parola data già a inizio dicembre alla Vecchia Signora. Pronto un quinquennale da 2,5 milioni a stagione più bonus. Nelle prossime settimane la Juve tornerà alla carica col Feyenoord per cercare di blindare l’accordo con la formazione di Rotterdam in largo anticipo, onde evitare il possibile inserimento di altre società a fine campionato. La Juventus, secondo Tuttosport, avrebbe poi messo gli occhi su Yeremay Hernandez, il gioiellino del Deportivo, talento spagnolo classe 2002 che appunto sta rubando l’occhio a parecchi club, Como compreso.

Stefano Mauri