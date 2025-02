Fedez a Sanremo per provare le sue canzoni ha svelato il suo tatuaggio – motto: “Temet Nosce”

Mancano pochi giorni all’inizio del Festival di Sanremo, e dopo le rassicurazioni del suo entourage – che ha smentito le voci sul suo ritiro – adesso arriva la conferma, indiretta, di Fedez. Eh già, il rapper non molla, mercoledì scorso ha provato a Sanremo i suoi due pezzi sanremesi: “Battito” e la già famosa rivisitazione di “Bella Stronza” che canterà, con Marco Masini, nella serata Cover di venerdì 14 febbraio.

Ah … durante queste prove, indirettamente, Fedez ha lasciato intravedere il suo nuovo tatuaggio: una scritta in latino, realizzata in caratteri gotici che recita “Temet Nosce”, che letteralmente significa “Conosci te stesso”. E’ questa massima latina, il nuovo mantra dell’artista? Dulcis in fundo, per quanto riguarda “Bella stronza”, non dovrebbero, a questo punto, esserci dubbi sulla destinataria. Se inizialmente, infatti, tutti avevano immaginato fosse una frecciata per l’ex moglie Chiara Ferragni, adesso pare molto probabile che la canzone sia per Angelica, oppure per la depressione, con la quale, ogni tanto, Fedez deve fare i conti.

Stefano Mauri