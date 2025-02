Il giornalista Sandro Sabatini, provoca la Juventus: “Giuntoli è il miglior DS della storia della Fiorentina”

Sui social, Lloyd Kelly ha mandato un messaggio ai suoi nuovi tifosi: ecco le parole del nuovo difensore dei bianconeri: “Ciao Juventus. Sono felice di firmare per questo grande club, un posto con grandi ambizioni e storia! È un privilegio essere qui e non vedo l’ora di far parte della famiglia bianconera. È tempo di ambientarsi e mettersi al lavoro… Apprezzo l’accoglienza ed il supporto che ho ricevuto finora”.

Intanto, via web, la pagina dedicata alla Fiorentina labaroviola.com, riporta che … “La pagina instagram mondocalcisticomc esalta il mercato della Fiorentina, in particolare l’acquisto nelle sessioni estiva e invernale di due grandi talenti che alla Juventus per motivi diversi non erano, non sono, riusciti ad esprimersi al meglio, Moise Kean e Nicolò Fagioli. In particolare si osserva come il corrispettivo dovuto dai viola ai bianconeri per i due giocatori sia addirittura inferiore di quanto pagato dai bianconeri per il solo Nico Gonzalez. Sotto il post diversi commenti che plaudono alle mosse di Pradè e criticano fortemente l’operato del DS della Juventus Cristiano Giuntoli. Uno di questi ultimi è quello ironico del giornalista sportivo Sandro Sabatini : “Giuntoli è il miglior DS della storia della Fiorentina”.

Stefano Mauri