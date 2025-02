Chiara Ferragni oltre le bufere, con Giovanni Tronchetti Provera. Fedez a Sanremo ci sarà

Chiara Ferragni

e Giovanni Tronchetti Provera hanno trascorso qualche giorno a St. Moritz, alla faccia delle bufere mediatica e climatica. Eg già, tra la neve dell’Engadina, l’influencer e il manager si sono presi un po’ di tempo per stare lontano dalla città e dai problemi godendosi le piste innevate con tutti i loro figli.

E il settimanale “Chi” ha fotografato Chiara e Giovanni insieme alla piccola Vittoria mentre aspettano i bambini più grandi che sono andati a prendere lezioni di sci. Intanto, mettendoci faccia e cuore, Chiara da Cremona, lunedì scorso ha parlato, come è noto, con l’inviato di “Pomeriggio 5”: “Ho avuto periodi migliori, quest’anno è stato un po’ devastante in tutto, ma ormai ci siamo abituati a questi up and down. Il rinvio a giudizio? Non me lo aspettavo però va bene, sono sicura di essere proprio al 100% innocente e lo proverò. Su questo non ho dubbi. Ho fatto tutto quello che era in mio potere per cercare di dimostrare la mia innocenza e la dimostrerò ancora di più, su questo sono proprio determinata a farlo, in tutti i modi”…

Nel frattempo, sussurri forti, si aggirano tra Sanremo, Roma e Milano. Di cosa si tratta? Dopo Emis Killa, che si è ritirato spontaneamente dopo le indiscrezioni riportate da Il Corriere della Sera per il suo coinvolgimento nell’inchiesta degli Ultras milanisti, pure il suo amico Fedez sembrava volesse seguire a ruota e annunciare addio al Festival. Riportano vari media. Il team del rapper comunque ha comunicato che il cantante non avrebbe alcuna intenzione di ritirarsi dal Festival e che, anzi, ha regolarmente fatto le prove con l’orchestra di Sanremo al Teatro Ariston sia del brano inedito “Battito” che della cover “Bella Stronza”, assieme a Marco Masini. E per ora, è tutto.

Stefano Mauri