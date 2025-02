Emma Marrone vicina a chi lotta contro un tumore: “Un grande abbraccio a chi combatte contro i mostri. E fate prevenzione”

Emma Marrone

, ripresa da vari media, compresa la versione On Line de La Repubblica, via social ha dedicato un pensiero in occasione della Giornata mondiale contro il cancro.

Eh già, la cantante in una storia su Instagram mostra un video delle iniezioni che ha dovuto fare quando ha subito l’intervento al cancro alle ovaie, sulle note di No more drama di Mary J. Blige, col seguente scritto: “Un grande abbraccio a chi sta combattendo contro i mostri. Parlare aiuta, fate prevenzione, fate i controlli sempre. Non mollate mai, anche se è tosta, incredibilmente tosta. Qualche anno fa ero messa così, ho combattuto, ho vinto. Vi auguro forza e coraggio”. Ricordate? Tempo fa la cantante aveva raccontato cosa le era accaduto: “Una mia amica, una collega di lavoro, doveva fare una visita ginecologica e mi aveva chiesto di accompagnarla. Una volta lì mi aveva proposto di fare la sua stessa visita, assicurandomi la bravura della dottoressa. L’ho vista cambiare colore in viso e da lì è stato un inferno. La cosa che mi ha traumatizzata e che mi ha fatto più male è stato vedere i miei genitori completamente distrutti. Se ho mai avuto paura di morire? Sì. Quella situazione si è presentata tre volte. Ho fatto l’intervento in cui ho perso definitivamente le ovaie”.

Stefano Mauri