Emis Killa (Chapeau) ha detto no, altri la poltrona non la mollano. Chiederemo mai scusa ad Angelica?

Così, nei giorni scorsi, Emis Killa, portandosi un dito davanti alla bocca, in una fotografia, postata sul suo canale Instagram, con le seguenti parole: “Meno parole + musica. ‘Demoni’ fuori alla 1:00”, aveva annunciato l’uscita, per martedì 4 febbraio, del pezzo “Demoni”, brano che doveva cantare a Sanremo. Il rapper, ha infatti deciso di ritirarsi dalla gara, (mentre altri, in primis i politici, difficilmente mollano la poltrona, come ha fatto notare, in un suo intervento, il musicologo Emanuele Mandelli), dopo aver appreso di essere indagato nell’ambito della variegata inchiesta sugli ultrà. Ebbene, il pezzo di Emis Killa, co firmato insieme a Federica Abbate, Mattia Cerri e Nicola Lazzarin (Cripo) è tanta roba. Chapeau all’artista, tiratosi fuori per evitare sussurri. Mormorii che invece hanno travolto la giovane stiliita – imprenditrice: mai aveva cercato le luci della ribalta, Angelica Montini, ex amante di Fedez.

Il motivo del suo essere diventata, improvvisamente famosa, suo malgrado, senza che lei abbia mai cercato la fama? E’ stata messa in mezzo, triturata nella macchina del gossip, perché semplicemente, attratta da un altro, (ah … non inizia a suonare un po’ stonato, in riferimento a quest’altro, padre di famiglia, il fatto di stonare ripetutamente, per poi chiedere scusa), mentre era fidanzata con un ragazzo: pure lui messo in mezzo e additato come cornuto, sulla pubblica piazza, da chi fa business, invocando libertà di … informare. Ebbene, ad Angelica e al suo “vecchio” compagno, al netto di ogni moralismo, chiederemo mai scusa? Mah …

Stefano Mauri