Chiara Ferragni ci mette la faccia : “Non ho orchestrato nessun gossip. Non parlo della storia con Fedez”

“Nessun gossip orchestrato. Purtroppo da parte mia non è organizzato niente”.

Così, spontanea e diretta, Chiara Ferragni ha parlato all’inviato di Pomeriggio 5 a proposito del gossip lanciato da Fabrizio Corona sul presunto tradimento di Fedez con Angelica Montini. “E’ vero che anche per colpa mia la mia privacy è stata invasa, perché sono stata io per prima a mostrarmi, ma in questo io non c’entro – ha aggiunto l’influencer tirandosene fuori -. Quello che ho fatto l’ultimo anno è stato non rispondere a tutto quello che succedeva e fare la superiore, far parlare chi voleva parlare, ma a un certo punto ho capito fosse giusto metterci la faccia, difendermi e far uscire la mia verità. Ho cercato di essere superiore per difendere la mia famiglia, spero di non dover tornare mai più su questi argomenti”.



Quando il giornalista le ha chiesto della sua relazione con l’ex marito, invece, Ferragni ha preferito non rilasciare commenti: “Nessun commento su Fedez e la nostra storia”. Parlando delle vicende legali, il rinvio a giudizio per il Pandoro Gate, l’imprenditrice si è mostrata determinata e ha dichiarato: “Sono certa della mia innocenza e la proverò”. E ancora: “Ho avuto periodi migliori. Questo anno è stato un po’ devastante in tutto ma ormai ci siamo abituati a questi up and down completi”.

Stefano Mauri