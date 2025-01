Tananai alla conquista dell’Europa con le sue canzoni. E Tango (a Chioggia è un murale artistico) è un capolavoro globale

Tananai,

come ha riportato Tgcom 24, per la prima volta si esibirà quindi in tour nei club europei. Nel mese di aprile con 7 appuntamenti nelle principali città d’Europa.

Dopo aver collezionato innumerevoli sold out nel 2024 nei palasport più importanti d’Italia e dopo l’annuncio della tournée estiva 2025, l’artista aggiunge un nuovo traguardo per la sua carriera live. Eh già, il Calmocobra – European Tour è in rampa di lancio e vedrà Alberto Cotta Ramusino, Tananai viaggiare per il continente europeo portando per la prima volta la sua musica sui palchi dei club di Zurigo, il 3 aprile, e continuando a Lugano, Londra, Barcellona, Amsterdam, Bruxelles, fino all’ultima tappa a Parigi, il 28 aprile. Dopo il suo primo tour in Europa, Tananai tornerà poi a esibirsi in Italia nei principali festival estivi, a partire dal 19 giugno a Roma presso l’Ippodromo delle Capannelle, continuando poi a Collegno, Ferrara, Servigliano, Francavilla; l’artista farà tappa anche nei festival di Genova, Lecce, Barletta, Palermo, Catania e Cinquale. Dopo una tappa nella sua città natale, Milano, all’Ippodromo Snai San Siro, in occasione del Milano Summer Festival, l’artista concluderà il viaggio il 13 settembre con una data speciale in Piazza Carlo Di Borbone a Caserta presso la Reggia di Caserta, Patrimonio dell’Umanità Unesco, nell’ambito del festival Un’Estate Da Belvedere. Ah… “Calmocobra”, certificato disco d’oro, scritto e interpretato da Tananai stesso, che ne ha curato la produzione con il contributo di Davide Simonetta, Michelangelo e Okgiorgio, e con la direzione artistica di Stefano Clessi, è il secondo album di Tananai, che ha debuttato in prima posizione sia nella classifica degli album più venduti sia in quella di cd, vinili e musicassette nella settimana di uscita. Calmocobra, dopo l’album di debutto triplo disco di platino Rave, Eclissi, porta alla luce un nuovo aspetto dell’anima di Tananai, più maturo, consapevole e capace di mixare con scioltezza divertimento musicale e profondità di linguaggio.

L’Artigiano della Musica Italiana Davide Simonetta (interagisce con Tananai da anni) Bagnolo Cremasco e Michele Zocca, in arte Michelangelo da Vescovato, alle ultime canzoni del cantautore milanese hanno dato preziosi input. E ora porteranno i loro brani in tour nel Vecchio Continente. E Tango, (a Chioggia è diventato un murale artistico) scritta con Simonetta, Paolo Antonacci e Raina è un capolavoro globale che emoziona sempre.

Stefano Mauri