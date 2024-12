Annalisa “Triplo Disco di Platino” con Storie Brevi e Tananai. E non è ancora finita

(continua dopo la pubblicità)

Come hanno ricordato quelli di All Music Italia, con le certificazioni FIMI della 51ª settimana del 2024, Annalisa ha conquistato un nuovo disco di platino grazie a Storie brevi, in collaborazione con Tananai. Chapeau all’artista e ai suoi meravigliosi collaboratori tra i quali gli autori, compositori, produttori e arrangiatori Davide Simonetta e Paolo Antonacci. Questo platino le permette di superare quota cinquanta dischi di platino e oltre 4.550.000 copie certificate. Il tutto mentre Warner Music, insieme ai fan della cantante, spinge sull’acceleratore per ottenere un nuovo primato con Mon amour.



Quindi Annalisa procede spedita verso una nuova era discografica (vedi qui), con numeri che potrebbero rendere E poi siamo finiti nel vortice il primo album al femminile a raggiungere quota 2 milioni di copie certificate in era FIMI. Mon amour, in particolare, è molto vicino alle 600.000 copie. Per questo motivo, Warner Music Italia ha deciso di spingere sull’acceleratore per raggiungere il traguardo entro le prossime due settimane, prima che le soglie di certificazione FIMIper i singoli passino da 100.000 a 200.000 copie per disco di platino (vedi qui).

Raggiungere sei dischi di platino per un solo singolo rappresenterebbe un primato difficilmente eguagliabile con le nuove soglie. Per favorire il risultato, Warner ha abbassato il prezzo del brano su iTunese sulle piattaforme digitali a 0,69 centesimi. I fan di Nali, soprannome di Annalisa, hanno recepito il messaggio, riportando Mon amour al primo posto della classifica singoli di iTunes e spingendo anche le versioni remix di Miles e la demo all’8° e al 9° posto, rispettivamente.

Stefano Mauri