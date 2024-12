La Juve ritrova i tre punti a Monza. Con Nico Gonzalez e’ meglio

(continua dopo la pubblicità)

Come ha scritto Tuttosport sono arrivati finalmente i tre punti per i bianconeri. La Juve torna a vincere in campionato e lo fa passando per 2-1 sul campo del Monza.Decidono McKennie e Nico Gonzalez, Thiago Motta, in sala stampa, così ha commentato la prestazione dei bianconeri ai microfoni di Dazn: “Nico e McKennie danno grandissima disponibilità anche nel giocare in ruoli diversi. Magari stanno giocando meno ma quando giocano lo fanno perfettamente perché sono giocatori di alto livello e con l’atteggiamento giusto. Per un allenatore è un piacere lavorare con giocatori così. L’uscita di Koopmeiners ha cambiato qualcosa ma non solo quello. Quasi sempre abbiamo sofferto con squadre che si chiudono e poi ripartono. Era importante chiudere la partita, fa parte del nostro percorso di crescita. Loro nel secondo tempo sono venuti ad attaccare, ci siamo chiusi ma non abbiamo fatto bene le transizioni. Potevamo ripartire con qualità, ma non l’abbiamo fatto bene”. E sulla posizione di Nico Gonzalez aggiunge: “Dipende dal momento e dall’avversario che affrontiamo. Dietro Vlahovic lo può fare perfettamente, sa legare anche con i centrocampisti, è una posizione in cui ha già giocato. Sa giocare in ruoli diversi, ed è qualcosa di speciale, in allenamento sa giocare a uno o due tocchi e girarsi. In quella posizione lo vedo bene, ma lo deve essere anche il ragazzo. Lui è convinto di fare bene, sicuramente possiamo contarci”. Thiago Motta guarda al futuro e conclude: “I conti si faranno alla fine della stagione, dobbiamo andare in campo per fare sempre la nostra partita al massimo”.

Stefano Mauri