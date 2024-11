Amadeus e il consiglio, mai chiesto e dato, a Fedez: “Nel 2023 non doveva venire a Sanremo con Chiara Ferragni”

(continua dopo la pubblicità)

Amadeus

ha pubblicato il libro “Ama. La mia storia, i miei Sanremo, come il palcoscenico mi ha cambiato la vita” e per parlare della sua fatica letteraria ha rilasciato un’intervista a Chi, nella quale si è raccontato a tutto tondo. Parlando dei suoi Festival, Amadeus ha commentato quanto accaduto a Chiara Ferragni e Fedez nel 2023 nel corso del suo penultimo Sanremo.

Un fatto che dominò la cronaca rosa per mesi e che il conduttore ha spiegato che si sarebbe potuto evitare se Fedez non fosse andato al Festival. “Chiara Ferragni è stata la prima alla quale ho chiesto di venire a Sanremo. Ha declinato dicendo delle cose giuste: non mi conosceva, non sapeva che tipo di Sanremo sarebbe stato, era legata al mondo web lontano dalla televisione. Quando un anno dopo venne Fedez in gara, la invitai a venire ma lei mi disse: ‘Grazie, ma è una cosa bellissima per Federico e è giusto che si goda il suo Sanremo’.

L’ho trovato molto bello, se fosse venuta a Sanremo le attenzioni sarebbero state sulla coppia. Due anni dopo, Chiara ha accettato di salire sul palco a condurre due serate. Se mi avessero chiesto un consiglio, ma nessuno me lo ha chiesto, avrei detto a Fedez di fare la stessa cosa che aveva fatto Chiara con lui. Ma voglio molto bene a Federico e, come si dice, fra moglie e marito non mettere il dito”.

Stefano Mauri