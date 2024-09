Chiara Ferragni riparte anche dalla Spagna: bentornata

Quindi Chiara Ferragni riparte da Madrid e dalla Spagna? Risposta affermativa. L’imprenditrice e influencer di Cremona, nei giorni scorsi, è volata nella capitale spagnola in occasione del lancio di una nuova linea di prodotti per capelli, una bella interazione tra la sua società The Blonde Salad e il marchio Goa Cosmaetics.

Ecco cosa ha detto la Ferragni, parlando con la stampa iberica: “Credo che tutti sappiano che questi nove mesi non sono stati facili. Sono in un nuovo capitolo della mia vita, mi sto ricostruendo come persona. Penso di essere diversa e di essere cambiata in molti modi: se prima ero già molto attenta nella scelta dei brand con cui avrei lavorato, ora lo sono ancora di più. Oggi voglio che le persone mi vedano per come sono.”

Ah, per quanto riguarda tutto ciò che è accaduto negli gli ultimi mesi, Ferragni ha detto che prima o poi ne parlerà approfonditamente. E non molla la battaglia per i diritti civili Chiara Ferragni: “So che il mio caso è un po’ diverso, perché ho un po’ di potere, ma è difficile essere una donna. C’è ancora molto da fare. Per esempio, è normale che ci mettiamo in competizione tra di noi, perché siamo cresciute con questa abitudine e spesso non è nemmeno perché lo vogliamo. Ma mi piacerebbe che fossimo una vera comunità”.

Stefano Mauri