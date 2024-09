Thiago Motta dopo il pari a Empoli: “Partiamo dalla prestazione”

“Non abbiamo preso gol ed è merito di tutta la squadra. Non abbiamo fatto gol e dipende da tutta la squadra. Perin ha giocato una buona partita. Abbiamo creato poche occasioni, ma potevamo andare in vantaggio e non ci siamo riusciti. Andiamo con un punto a casa e non è il risultato che volevamo prima della partita, ma ripartiamo dalla prestazione. Continuiamo su questa strada“. Così ha parlato mister Thiago Motta ai microfoni di Dazn dopo lo 0-0 in casa dell’Empoli nel quarto turno di Serie A. Il tecnico della Juventus ha poi aggiunto: “Yildiz e Nico Gonzalez? Volevamo aprire la difesa a cinque dell’Empoli. A tratti abbiamo fatto bene, a tratti meno. Vlahovic va servito in profondità o sfruttando la sua abilità nel gioco aereo. Vlahovic si arrabbia spesso? Vive per il gol, è normale, ma lui ci dà tantissime altre cose sia in attacco sia in difesa. Deve restare concentrato pensando solo ed esclusivamente a giocare, come ha fatto.



Si sta comportando da leader ed è quello che gli chiediamo. La Champions League: per tutti noi è un orgoglio tornare a giocare in una competizione così importante. Ci lasciamo alle spalle l’Empoli e pensiamo al PSV, che è abituato a dominare in Eredivisie. Credo che sarà una partita equilibrata. Vogliamo avere il controllo del gioco, dominarlo e togliere la palla al PSV che, altrimenti, sa diventare molto pericoloso“. Così, mentre sul web c’è già chi rimpiange, o meglio azzarda paragoni con la Juve di mister Allegri, parlo’ Thiago Motta .

Stefano Mauri