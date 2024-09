Annalisa Pop Star Globale: prima ha acceso l’Arena, poi la TV

Annalisa

? E’ la regina indiscussa del pop. Particolare non indifferente: l’artista ligure ha caratura internazionale da autentica Pop Star. Giovedì scorso, in prima serata è andato in scena su Canale 5, il suo concertone: “Annalisa – Tutti in Arena”, la trasposizione televisiva del live, sold out, che si è tenuto il 14 maggio 2024. Una serata speciale, in cui non sono mancati ospiti e sorprese.

E l’internet è esploso. poichè Annalisa, secondo i suoi fan, non si discute: “Regina”. La definiscono così su X. E lei stessa, via social, così ha ringraziato i suoi fan: “Questo spettacolo non sarebbe stato la stessa cosa senza di voi perché io sono qui, voi guardate me, ma io da qui vi vedo e vedo qualcosa di meraviglioso. Lo spettacolo lo facciamo insieme”.

Stefano Mauri