Emma Marrone e l’importanza degli occhiali da sole ai concerti

Emma Marrone parla spesso, o meglio, sempre senza filtri. E piace pure per quello. La cantante poi è abituata ad avere un rapporto stretto con il proprio pubblico, sia sui social network sia sul palco. In molti, come ha sottolineato il sito di Radio Deejay hanno pubblicato su internet dei video dei suoi concerti, notando che la cantante è solita esibirsi con gli occhiali da sole. Così, il quesito: “ma è perché Emma indossa sempre gli occhiali da sole ai concerti?” è diventato una domanda piuttosto frequente sui social, al punto di arrivare alla diretta interessata. Che, come già avvenuto in passato, ha voluto rispondere in prima persona. A modo suo, d’utente un concerto:



“Facciamo questo video così nessuno mi scassa più le p…e. Perché fa caldo, sudo come un animale e non ho voglia di truccarmi. Vi è bastata la spiegazione? Sono una guru ragazzi, soprattutto le ragazze. Fatelo anche voi, è la soluzione a ogni problema! Hai dormito tre ore o non hai dormito per niente? Hai fatto serata? Mettiti un paio di occhiali da sole e la vita ti sorriderà”. Emma Marrone è fantastica, o no?

Stefano Mauri