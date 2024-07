Mattia De Sciglio non ci sta: “Fuori non per problemi fisici”

Allora nella lista dei partenti della Juventus di Thiago Motta, non convocati per il ritiro estivo in Germania c’è anche Mattia De Sciglio. L’esterno bianconero arriva da una stagione tutt’altro che semplice, in cui ha collezionato soltanto una presenza anche a causa dell’infortunio al legamento crociato risalente al maggio del 2023.

L’ex Milan, però, non è stato convocato dal tecnico per problemi fisici, ma semplicemente per una scelta della società, come ha voluto specificare sui social con una storia su Instagram: “Nelle ultime ore ho sentito inesattezze sul mio conto. Voglio precisare che sto bene e non ho nessun problema fisico, a differenza di quanto detto da Sky Sport e alcune testate giornalistiche, ma la mia non convocazine è stata puramente una scelta della società. Chiedo cortesemente ai giornalisti di informarsi in modo corretto prima di far passare notizie errate”.

StefanoMauri