Fedez in lenta ripresa dopo l’ennesimo ricovero: “Spero di tornare presto a suonare”

Dopo l’intervento per fermare una nuova emorragia

, Fedez è tornato a parlare nelle sue storie di Instagram: “Voglio fare un chiarimento sul mio stato di salute, visto che sto leggendo articoli basati sulla fantascienza, parlano di un mio abuso di alcol o droghe, e non è assolutamente così”. Così via social ha esordito Federico Lucia, in una story pubblicata su Instagram dal Policlinico di Milano dove è stato ricoverato per… “l’ennesima emorragia interna – ha spiegato l’artista – dovuta al fatto che laddove sono stato operato per la rimozione del tumore sono più fragile nell’avere ulcere ed emorragie interne. Fortunatamente rispetto alle volte precedenti il sanguinamento è stato minore, grazie per i messaggi che sono di conforto in un momento non facile da ogni punto di vista, devono valutare se posso fare gli show dj set previsti, spero di si perché non vedevo l’ora di suonare. L’altro ieri ero in studio a preparare lo show ed ero gasatissimo. Speriamo almeno questo dai”. Nota a margine: Fedez può piacere o meno, ma che squallore quelli che sparlano sulla sua salute.



Stefano Mauri