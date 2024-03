Annalisa Pop Star, è tra le donne più influenti a mondo nella musica. E il meglio deve ancora venire

Annalisa a Los Angeles è quindi stata premiata con il “Global Force”, premio assegnato da Billboard per il Billboard Women in Music, l’evento annuale dedicato alle donne più influenti dell’industria musicale. Il riconoscimento è arrivato a seguito dei risultati ottenuti negli ultimi anni, dall’enorme successo di Bellissima a quelli di Mon Amour e Ragazza sola, fino al più recente Sinceramente, brano con cui ha concluso in terza posizione il Festival di Sanremo 2024, dietro solo ad Angelina Mango e Geolier.

Insieme ad Annalisa sono state premiate grandi artiste internazionali come come Karol G, Ice Spice, Charli XCX e Kylie Minogue. Nel ricevere il premioGlobal Force tra le donne più influenti nel mondo della musica, Annalisa ha pronunciato il seguente discorso in inglese: “Lasciate che vi racconti chi sono in poche parole, attraverso tre delle mie ultime canzoni. La prima, Bellissima, rappresenta il momento in cui ho iniziato a parlare di delusioni senza aver paura. La seconda, Mon Amour, parla della libertà dell’amore. Potremmo definirlo un testo contro le discriminazioni, ma è anche la canzone che ha riportato un’artista donna al primo posto delle classifiche italiane dopo tanti anni. E di questo sono molto orgogliosa. La terza ed ultima, Sinceramente, è una lettera d’amore. Il messaggio da condividere, però, è più forte: posso essere tua solo se sono libera. E questa è la magia della musica pop: diffondere messaggi con parole semplici, e con un ritmo che fa ballare l’anima. Essere qui, rappresentare il mio paese e condividere questi messaggi è la vittoria più grande. Mi sento orgogliosa e onorata di essere qui e condividere questa bellissima serata con tanti grandiosi artisti che ammiro molto. È un grande onore essere qui a rappresentare il mio Paese, l’Italia, e quando penso che sono la prima artista italiana a ricevere questo premio mi sento così entusiasta e grata, e come donna nell’industria musicale voglio dire che abbiamo ancora tanto lavoro da fare, ma siamo sulla giusta strada e credo che, come sempre, il meglio debba ancora venire e oggi è un giorno di grande ispirazione per tutti noi”. Chapeau Annalisa, Grande Bellezza (intesa soprattutto come bravura) nel Mondo.

Stefano Mauri