Lele Adani mi consenta: le garba il dialogo? Allora parli pure con chi apprezza mister Allegri

Quindi la Bobo TV è sbarcata sul canale radio ufficiale della Serie A… c’è forse questo alla base della rottura che c’è stata tra Vieri, Lele Adani, Cassano e Ventola? L’ex attaccante, venerdì scorso si è presentato da solo in diretta su Twitch annunciando di fatto l’inizio di una nuova fase del format senza più i tre ex giocatori, con lui che sarà affiancato da altri personaggi legati al calcio del calibro di Adriano, Diamanti, Iuliano e Amoruso. Adani non ha preso benissimo questa svolta e attraverso Instagram ha lasciato intendere tra le righe che il format della Bobo TV ritornerà con al suo fianco Cassano e Ventola. “State tranquilli perché dove saremo noi ci sarà approfondimento analisi, studio, confronto acceso, divisioni nelle vedute, nelle opinioni. Ci sarà continuo dibattito ma grande rispetto per il calcio con la massima libertà e nessun patto col sistema”. Il discorso di Adani, ecco non fa una grinza, ma per attuarlo dovrebbe inserire, nel suo format in divenire, qualche opinionista che ogni tanto difende mister Max Allegri, sempre contestato, senza controparti, dall’Adani furioso, col trainer bianconero, no? Ah sempre Adani così aveva inoltre commentato, via social, prima di annunciare che non mollerà le sue dirette, la fine del rapporto professionale con Vieri: “Ma se era giusto cambiare perché nessuno sapeva? Viva il futbol!”…Chiaro il riferimento all’ex collega, che ai primi di novembre aveva annunciato il divorzio dai compagni di avventura: Cassano, Ventola e lo stesso Adani.

Stefano Mauri