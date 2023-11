Emma Marrone apre il suo tour con una dedica speciale: “Sul palco per non deludere mio padre”

“Salgo sul palco per non smettere di rendere orgoglioso mio padre”… Con queste parole Emma Marrone: in gran forma, commossa e partecipe ha iniziato, appunto con la speciale dedica al padre Rossano (scomparso nel 2022), il tour ‘In da club’ per cantare e promuovere, tra la sue gente, l’album ‘Souvenir’. Il viaggio nelle nuove canzoni di Emma è partito venerdì 10 novembre in Emilia, precisamente al Vox Club di Nonantola, con l’artista, emozionantissima e in fortissima che ha emozionato la sua appassionata gente.

La lavorazione al nuovo album Souvenir per Emma Marrone è durato circa un anno come lei stessa ha più volte raccontato:

“Sono entrata in studio con le idee già chiarissime. Facevo ascoltare delle reference e avevo delle melodie in testa. Banalmente siamo partiti da un riff di pianoforte e da un flusso di coscienza totale e siamo andati così. Mi segno sempre le idee su un quaderno. Guardo le parole, le cancello, metto gli asterischi, le frecce, le sposto… è come se mi aiutasse a mettere ordine della mia testa. Ho il mio quaderno, che è sempre quello. Quando finisco ne riapro un altro, lo conservo. A scuola scrivevo tantissimo, sempre”. E per non smettere di scrivere, la PopStar sta già scrivendo nuovi brani, ma questo è il momento di svelare ‘Souvenir’, in tour e’ appena iniziato.

Stefano Mauri