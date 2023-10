Tra Davide Simonetta e Morgan ecco perchè stiamo, musicalmente, con Davide da Bagnolo Cremasco

Tra Davide Simonetta: Artigiano della Musica Italiana che sta scrivendo pagine importanti nella discografia italica e il cantautore e personaggio televisivo Morgan, beh noi scegliamo il primo. E sapete perché? Allora Davide è un autore, compositore, cantautore, arrangiatore, produttore tra i migliori in attività e, particolare non indifferente, oltre a scrivere canzoni che restano, scrive pezzi pop (badate bene: non è semplice buttare giù hit che piacciono alla gente) che fanno cantare, ballare e gridare. Morgan?

E’ bravissimo, ma ormai deve gridare per far capire che c’è. Ma torniamo indietro, un attimo nel tempo, poiché, ecco … i Live di X Factor sono partiti col botto, anzi con l’Annalisagate giovedì scorso 26 ottobre, dopo che il concorrente Matteo Alieno si è esibito con la sua versione di Bellissima, il giudice Morgan tuonò: “Non conoscevo il brano. La trovo di grande banalità dal punto di vista armonica. Quella canzone è armonicamente inesistente.” Parole che giustamente non sono piaciute a Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco, produttore e co-autore della canzone: “Mai un successo e spiega cose. Che mondo splendido”. Finita? No. Ecco la contro replica di Morgan: “Dev’essere un compositore pazzesco perché manco John Lennon ha scritto le canzoni dei primi dieci in classifico contemporaneamente a suo tempo. Viviamo in un’industria discografica limitata e clientelista”.

Detto ciò le canzoni di Annalisa comunque piacciono. E spaccano.

Ah… Francesca Michielin e Ambra, via social hanno postato un video mentre cantano il brano di Annalisa “Bellissima”, successo per oltre un anno in classifica dei Top singoli, prima volta per una solista italiana.

Hit che Ambra aveva scelto per l’esibizione del suo concorrente Alieno Pierotti etichettata, da Morgan, come un pezzo: “ armonicamente inesistente”. Ma per tanti, comprese Ambra e Francesca, non è così.

Stefano Mauri