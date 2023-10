Chiara Ferragni e il weekend, tra lavoro e relax a Firenze sussurrando Bellezza

Chiara Ferragni è bella, o meglio, bellissima, iconica, influenzante e quindi, influencer, pure coi suoi look pratici, in jeans e t shirt. O no? Detto ciò, tra lavoro con amiche e colleghe (tra le quali Veronica Ferraro e Chiara Biasi) e relax coi figli: casual e sofisticata, nei giorni scorsi, Chiara Ferragni è tornata a Firenze, città che è nel suo cuore e più volte ha raccontato, attraverso la sua immagine. Ricordate gli Uffizi dei quali è stata ospite in passato per far arrivare l’arte sugli smartphone delle generazioni più giovani? Fu un’operazione azzeccatissima quella.

Nello scorso weekend, Chiara da Cremona, accompagnata dai figli, ha postato su Instagram varie storie, alternando le foto dei luoghi di Firenze visitati e dei suoi look abbinati. Jeans e maglia con giubbotto di pelle durante il giorno, abito lungo per la sera con stivali con motivo animalier. Se mai ce ne fosse bisogno, per Firenze è stato un gigantesco spot. L’imprenditrice è effettivamente riuscita a cogliere attraverso l’obbiettivo del suo telefono la bellezza infinita di Firenze. Angoli nascosti e luoghi celebri.

Dall’hotel in pieno centro sui lungarni al Ponte Vecchio, fino alla cena di sabato scorso tenutasi dal Cibreo. Eh già: Choara è bellezza che reclamizza, con stile, bellezza.

Stefano Mauri