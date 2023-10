Elisabetta Canalis sexy regina dei social…

Elisabetta Canalis regina dei social? Risposta affermativa. La showgirl nell’ultimo periodo è molto attiva sulle varie piattaforme dove si è mostrata in tutta la sua bellezza tra shooting di lavoro alternati a momenti di vita quotidiana trascorsi insieme alla figlia. Particolare non indifferente: in alcune fotografie pubblicate via social, Elisabetta Canalis è apparsa più bella, magica, velata sexy e sensuale che mai.

Nei momenti di relax però la Canalis peferisce non essere ripresa come testimoniano alcune storie postate da Luca Stefanelli: “Siamo a Roma, la prima notte con Eli…” esordisce lo stilista mentre la riprende abbracciata al cuscino. La showirgl all’inizio sembra non accorgersi del video ma poi tra una risata e l’altra sposta la telecamera. “C’è chi non vuol essere ripreso” chiosa Stefanelli che deve arrendersi al volere di Eli.

Niente riprese a letto quindi, ma

Elisabetta Canalis regina dei social? Risposta affermativa. La showgirl nell’ultimo periodo è molto attiva sulle varie piattaforme dove si è mostrata in tutta la sua bellezza tra shooting di lavoro alternati a momenti di vita quotidiana trascorsi insieme alla figlia. Particolare non indifferente: in alcune fotografie pubblicate via social, Elisabetta Canalis è apparsa più bella, magica, velata sexy e sensuale che mai.

Nei momenti di relax però la Canalis peferisce non essere ripresa come testimoniano alcune storie postate da Luca Stefanelli: “Siamo a Roma, la prima notte con Eli…” esordisce lo stilista mentre la riprende abbracciata al cuscino. La showirgl all’inizio sembra non accorgersi del video ma poi tra una risata e l’altra sposta la telecamera. “C’è chi non vuol essere ripreso” chiosa Stefanelli che deve arrendersi al volere di Eli.

Niente riprese a letto quindi, ma Elisabetta Canalis sa comunque come mostrarsi in pose sensualintriganti assai. Amadeus la Eli merita di partecipare al tuo ultimo Sanremo come co presentatrice, no?

Stefano Mauri