Elodie? Se vuole fa bene a spogliarsi. E Red Light, il suo Clubtape è sensualmagia

Elodie è sensualpopstar che accende. Scrive Vanity Fair, che ha incontrato la cantate per una bella intervista che… “All’ingresso ti danno una borraccia con il gin tonic dentro, si scende da una scala e si arriva in una sala con i divanetti tutti intorno alla pista. Poi parte un video che dice: Non è un album, non è un ep. È Red light, il primo clubtape di Elodie. Sono sette brani tutti mixati senza pause da ascoltare a volume alto e con un cocktail in mano”. Ed Elodie al club di Milano per presentare il suo nuovo progetto: sette pezzi con sonorità club tutti da ballare e sette video in cui Elodie balla, cita Madonna, si spoglia, fa la pole dance. Un’esplosione di sensualità e cattiveria, come spiega lei. Perché il video di A fari spenti che ha scandalizzato qualcuno per la nudità era solo un assaggio di questo vortice di lingerie, abiti sexy, ammiccamenti. Elodie lo dice chiaramente: “Mi sono divertita a infastidire, perché la libertà di esprimermi l’ho sempre avuta. La foto che ha fatto scandalo adesso è diventata la cover di Red Light disegnata Milo Manara, il maestro dell’erotismo femminile, che ha tolto la mano dai genitali. Il corpo femminile non dovrebbe destare scandalo. Il corpo è mio ed è un manifesto politico di donna libera. Qualcuno ha detto: non c’era bisogno di spogliarsi. Invece c’è bisogno, siamo libere di esprimerci e usare come vogliamo il corpo. Per fortuna vengo da una famiglia che mi ha insegnato la libertà”.

Allora, praticamente Red Light sono sette nuovi brani tutti mixati senza pause ed è appunto il nuovo progetto musicale di Elodie, artista che sarà protagonista di un contenuto speciale targato Sky, Elodie Show 2023, in onda il 10 novembre su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Alle immagini del live di caratura internazionale, andato in scena in un Mediolanum Forum di Milano completamente sold out lo scorso maggio, si alterneranno frame in cui l’artista racconta la sua storia, le sue emozioni e la sua musica.

Stefano Mauri