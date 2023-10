Max Allegri fa arrabbiare tutti, compreso papà McKennie. E il direttore Zazzaroni tuona: “A giugno andrà via”

Weston McKennie? Il centrocampista, restato alla Juventus anche perché non sono arrivate offerte importanti per lui è senza dubbio un centrocampista interessante. Ma non è il faro in grado di illuminare la stagione juventina, o no? Intanto, la Juventus di Massimiliano Allegri, dopo il pareggio contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, senza Vlahovic acciaccato, ha evidenziato patemi in fase conclusiva e nella costruzione del gioco. E nuovamente il tecnico è tornato al centro delle critiche provenienti dai tifosi bianconeri.

Ad essi si è aggiunto anche il papà di McKennie, John, il quale, sul profilo Twitter ha scritto: “Metti McKennie a centrocampo e Weah sulla fascia! Hanno dimostrato di poter giocare bene insieme nelle loro rispettive posizioni”. Già, tutti i torti probabilmente, l’illustre genitore non ha, no? Intervenuto ai microfoni di Pressing, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha anticipato il futuro dell’attuale, discusso, tecnico bianconero livornese: “La classifica è quella che vedremo alla fine, i primi 3 saranno quelli, magari distribuiti diversamente, la Juventus arriverà quarta a meno che una delle prime tre non salti. Per me individualmente i giocatori dell’Atalanta sono più forti della Juventus. Allegri andrà via a fine stagione, secondo me è così”. Andrà davvero così? Lo scopriremo vivendo, ma i seguenti quesiti possono accendere discussioni: questa Juve può giocare bene? L’organico bianconero è di livello sul serio?

Stefano Mauri